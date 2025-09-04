Talamasca: A Ordem Secreta, série derivada de Entrevista com o Vampiro, ganha trailer oficial
Talamasca: The Secret Order, a nova série derivada de Entrevista com o Vampiro acaba de divulgar seu primeiro trailer, prometendo aprofundar o Immortal Universe. A trama acompanha a Talamasca, uma sociedade secreta dedicada a vigiar e, quando necessário, neutralizar seres sobrenaturais que se escondem no mundo humano.
O elenco reúne nomes de peso. Jason Schwartzman interpreta um vampiro recluso, enquanto Celine Buckens vive uma bruxa centenária. Também fazem parte do elenco Nicholas Denton, Elizabeth McGovern, William Fichtner e Maisie Richardson-Sellers, todos trazendo peso e diversidade aos personagens.
A série segue a tradição das adaptações de Anne Rice, iniciadas por Entrevista com o Vampiro e continuadas em As Bruxas Mayfair, expandindo o universo com novas histórias e ameaças sobrenaturais. A narrativa promete equilibrar suspense, ação e mistério, explorando o lado oculto do mundo imortal.
Talamasca: The Secret Order estreia em 26 de outubro nos EUA pela AMC. No Brasil, a expectativa é que a série chegue pelo Prime Video, oferecendo aos fãs da franquia mais uma oportunidade de mergulhar no universo de Anne Rice.