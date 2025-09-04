Quando estreia a temporada final de The Boys? Gravações já foram finalizadas
Clique aqui e escute a matéria
A quinta e última temporada de The Boys já está oficialmente gravada e tem estreia marcada para 2026 no Prime Video. O anúncio veio através de membros da equipe da série, que compartilharam nas redes sociais imagens de uma festa de encerramento das filmagens com a presença do ator Cameron Crovetti, intérprete de Ryan, filho de Homelander.
Criada por Eric Kripke, The Boys se tornou um dos maiores sucessos do streaming ao oferecer uma visão cínica e violenta do universo dos super-heróis. A trama apresenta uma indústria controlada por interesses corporativos, onde os chamados Supes fazem de tudo para manter o poder e a popularidade, incluindo ações criminosas. Do outro lado, um grupo de civis liderado por Billy Butcher luta para expor as atrocidades desses falsos ídolos.
O elenco principal reúne nomes como Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Giancarlo Esposito, Claudia Doumit, Jensen Ackles, entre outros. O final promete trazer o desfecho para o embate entre os humanos e os superpoderosos da Vought International.
Enquanto a nova temporada não chega, os fãs podem rever os episódios anteriores e também acompanhar o spin-off Gen V, cuja segunda temporada tem previsão de estreia ainda em 2025, também no Prime Video.