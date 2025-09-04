Murdle: Amazon MGM Studios vai produzir série baseada em livro de enigmas
Clique aqui e escute a matéria
A Amazon MGM Studios adquiriu os direitos da coleção de mistérios Murdle, escrita por G.T. Karber, e está preparando uma adaptação para série. A produção será realizada em parceria com a Legendary Television e trará a mesma essência de complexidade e lógica que conquistou os leitores ao redor do mundo.
Jon Croker, roteirista de Paddington, ficará responsável pela adaptação para a TV, com base na história original de Karber. A trama será centrada em dois membros rivais de um clube de detetives de Londres, que, apesar de abordagens diferentes para resolver crimes, precisam unir forças para solucionar assassinatos. O tom peculiar e centrado na narrativa será uma das características marcantes, lembrando produções como Entre Facas e Segredos e The Gentlemen.
A coleção de enigmas Murdle já é um fenômeno mundial, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no primeiro ano de lançamento e traduções para mais de 30 idiomas. No Brasil, os volumes foram lançados em 2024, com o primeiro chegando em maio e o segundo em novembro. Cada livro apresenta 100 enigmas que desafiam a lógica e a dedução do leitor, que deve identificar o responsável por diversos crimes. Os enigmas variam em dificuldade, passando por níveis básicos até os impossíveis, com a solução sendo revelada ao final de cada caso.
Além da série, o universo de Murdle está em expansão, com a Legendary Television planejando também filmes e uma série não roteirizada. A produção executiva contará com a participação de Croker, Karber, Jessica Rhoades e Alison Mo Massey, representando a Pacesetter Productions. Mais detalhes sobre o projeto devem ser revelados ao longo deste ano.
Com sua premiação no British Book Awards 2024 e seu sucesso global, a adaptação de Murdle promete encantar os fãs da obra e atrair novos espectadores para o universo intrigante e desafiador criado por Karber.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br