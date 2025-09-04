Monstro: A História de Ed Gein ganha trailer sombrio e repleto de referências aos clássicos do terror

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix revelou o primeiro trailer do terceiro ano de Monstro, que mergulha na vida de Ed Gein, um dos assassinos em série mais notórios da história. Charlie Hunnam, conhecido por Sons of Anarchy, assume o papel do serial killer.

O trailer mostra um tom sombrio e faz referência a clássicos do terror como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes, todos inspirados nos atos macabros de Gein.

O elenco ainda traz Tom Hollander como Alfred Hitchcock, Olivia Williams como Alma Reville, esposa e colaboradora do cineasta, e Laurie Metcalf como Augusta Gein, mãe do assassino.

A série promete não apenas dramatizar os crimes de Gein, mas também mostrar a influência de suas ações na criação de filmes icônicos do gênero. Rumores indicam que a narrativa abordará como o horror real moldou tanto o cinema quanto personagens memoráveis como Norman Bates.

Monstro: A história de Ed Gein estreia em 3 de outubro na Netflix, reunindo talentos premiados como Hollander, conhecido por The White Lotus e Bohemian Rhapsody, Laurie Metcalf, vencedora de múltiplos Emmys e Tonys, e Olivia Williams, vista recentemente em The Crown e na série ainda inédita Duna: A Profecia.