The Paper é renovada para 2ª temporada antes mesmo da estreia
O derivado de The Office, The Paper, ainda nem estreou e já foi renovado para a segunda temporada. O primeiro episódio chega ao Peacock nos EUA nesta quinta-feira (4), e a confirmação da renovação foi feita pelos protagonistas Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore durante participação no Morning Show, nesta quarta-feira (3).
Criada por Greg Daniels e Michael Koman, a série mantém o formato de mocumentário da original. A trama acompanha a equipe de cinegrafistas que documentou a Dunder Mifflin agora registrando um jornal histórico do Centro-Oeste, tentando salvar a publicação com repórteres voluntários.
Oscar Nuñez retorna como Oscar, e o elenco inclui ainda Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Tim Key, Eric Rahill, Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young.
O projeto estreia nos EUA pelo Peacock, enquanto a chegada ao Brasil deve ser pelo HBO Max, sem data definida. As nove temporadas de The Office, que lançou estrelas como Steve Carell, John Krasinski e Mindy Kaling, continuam disponíveis em várias plataformas de streaming.
