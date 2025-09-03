The Paper é renovada para 2ª temporada antes mesmo da estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O derivado de The Office, The Paper, ainda nem estreou e já foi renovado para a segunda temporada. O primeiro episódio chega ao Peacock nos EUA nesta quinta-feira (4), e a confirmação da renovação foi feita pelos protagonistas Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore durante participação no Morning Show, nesta quarta-feira (3).

Criada por Greg Daniels e Michael Koman, a série mantém o formato de mocumentário da original. A trama acompanha a equipe de cinegrafistas que documentou a Dunder Mifflin agora registrando um jornal histórico do Centro-Oeste, tentando salvar a publicação com repórteres voluntários.

Oscar Nuñez retorna como Oscar, e o elenco inclui ainda Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Tim Key, Eric Rahill, Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young.

O projeto estreia nos EUA pelo Peacock, enquanto a chegada ao Brasil deve ser pelo HBO Max, sem data definida. As nove temporadas de The Office, que lançou estrelas como Steve Carell, John Krasinski e Mindy Kaling, continuam disponíveis em várias plataformas de streaming.

