Prime Video confirma 3ª temporada de Betty, a Feia: A História Continua
O Prime Video renovou a série Betty, a Feia: A História Continua para uma terceira temporada, garantindo a continuação dos eventos que sucedem a icônica novela colombiana de 1999. Os novos episódios trarão de volta o ator Diego Cadavid, reprisando o papel de Román, personagem que interpretou há mais de 25 anos no folhetim original.
Lançada em julho de 2024, a primeira temporada da continuação teve 10 episódios, seguida de uma segunda temporada em agosto deste ano, também com 10 capítulos. A série mantém grande parte do elenco original, incluindo Ana María Orozco como Betty, Jorge Enrique Abello como Armando, e outros nomes marcantes como Mario Duarte, Lorna Cepeda e Natalia Ramírez.
Betty, a Feia é reconhecida mundialmente, exibida em mais de 180 países e registrada no Guinness Book como a novela de maior sucesso da televisão. Além da obra colombiana, surgiram adaptações como a série estadunidense Ugly Betty e a novela brasileira Bela, a Feia.
Enquanto a trama original mostrava Betty, uma mulher inteligente e desprezada pela aparência, apaixonada por seu chefe Armando, a continuação acompanha a vida do casal duas décadas depois do casamento. Divorciados e lidando com uma filha problemática, Betty e Armando enfrentam novas confusões, mantendo o humor e as situações dramáticas que consagraram a história.
