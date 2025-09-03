Paramount+ divulga trailer oficial da 3ª temporada de Tulsa King, série estrelada por Sylvester Stallone

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Paramount+ lançou o trailer oficial da terceira temporada de Tulsa King, série de máfia protagonizada por Sylvester Stallone. A nova temporada estreia em 21 de setembro e promete continuar a saga de Dwight Manfredi, mafioso recém-liberto após 25 anos de prisão, tentando reconstruir sua família e negócios em um mundo que mudou completamente.

A produção, filmada em Atlanta e Oklahoma, conta com Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Garrett Hedlund, Dana Delany e agora Samuel L. Jackson no elenco. Dwight forma uma equipe improvável para reconquistar poder e influência, enfrentando traições e desafios inesperados.

A segunda temporada da série quebrou recordes no streaming, com 21,1 milhões de espectadores globais na estreia, e as duas temporadas anteriores já estão disponíveis no catálogo do Paramount+.