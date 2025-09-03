Este filme da Netflix vai ‘explodir’ a sua cabeça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme A Noite Sempre Chega traz uma narrativa intensa de drama e crime, acompanhando Lynette (Vanessa Kirby) em uma corrida contra o tempo para salvar a casa onde vive com a família. Com direção de Benjamin Caron e roteiro adaptado por Sarah Conradt a partir do romance de Willy Vlautin, a produção estreou na Netflix em 15 de agosto, apostando em tensão crescente do início ao fim.

A trama se passa em Portland e concentra-se em uma única noite. A protagonista atravessa a cidade enfrentando fantasmas do passado e decisões moralmente complexas, enquanto o filme explora temas como desigualdade social, relações familiares e o custo emocional das escolhas em situações-limite.

Com fotografia marcada por luzes de néon, ruas molhadas e ambientes claustrofóbicos, Caron constrói uma atmosfera urbana sufocante. A montagem, com cortes secos e planos próximos, amplia a imersão e mantém o público preso à jornada da personagem principal. A trilha sonora aposta em ruídos urbanos e silêncios estratégicos, evitando excessos para manter a tensão.

O elenco reúne Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Randall Park, Julia Fox, Michael Kelly e Eli Roth. Destaque para Vanessa Kirby, cuja atuação contida e física guia toda a narrativa, e para Jennifer Jason Leigh, que adiciona intensidade em uma participação breve, porém essencial.

O longa transforma Portland em personagem, com oficinas, pontes e bares servindo como cenários-chave, tornando a cidade parte do conflito emocional vivido por Lynette.

