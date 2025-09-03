Amor Enrolado: Dilemas adolescentes e autodescoberta em ambiente retrô
Amor Enrolado, disponível na Netflix desde 29 de agosto de 2025, é um filme romântico sul-coreano dirigido por Sun Nam-koong, com duração de 1h58, que se destaca pela ambientação nostálgica nos anos 90 e pela abordagem sensível de temas como autoestima e identidade.
A trama acompanha Park Se-Ri (Shin Eun-soo), uma estudante de 19 anos que acredita que alisar os cabelos cacheados — objeto de suas inseguranças — é o caminho para conquistar Kim Hyeon, o garoto mais popular da escola. Sua rotina muda com a chegada de Han Yun-seok (Gong Myung), um novo aluno cuja presença desafia seus planos e a impulsiona a enxergar a si mesma de forma diferente.
Ambientado em Busan em 1998, o filme adota uma estética que evoca a cultura pop da época, com itens como toca-fits, roupas escolares clássicas e cenários urbanos realistas. A direção de Sun Nam-koong equilibra leveza e profundidade, realçando a química entre o elenco com sutileza emocional notável.
A narrativa vai além da história de amor convencional ao abordar a pressão estética sofrida por jovens mulheres. O cabelo cacheado de Se-Ri é símbolo de conflitos internos e imposições sociais; com Yun-seok, ela descobre que aceitação começa com o próprio olhar sobre si mesma.
Críticos destacam que, embora o filme pareça uma comédia romântica adolescente, ele traz nuances dramáticas profundas, revelando fragilidades escondidas por trás de rostos aparentemente perfeitos. Sua estreia foi bem recebida, com boa repercussão nas redes e posição de destaque nos rankings da plataforma.
