Scrubs ganha revival com retorno do elenco original e Judy Reyes confirmada como convidada
A série Scrubs vai ganhar um revival e já tem boa parte de seu elenco confirmado. Além do trio protagonista formado por Sarah Chalke, Zach Braff e Donald Faison, agora também está garantida a participação de Judy Reyes, que retorna como a enfermeira Carla Espinosa em participação recorrente.
O novo projeto foi encomendado pela 20th Television em julho e terá como foco a amizade duradoura entre J.D. Dorian (Braff) e Christopher Turk (Faison), que voltam a se reencontrar em um cenário de medicina transformada. Enquanto novos internos surgem, antigos rostos do hospital Sacred Heart também devem aparecer, mesclando nostalgia, humor e emoção.
Chalke, Braff e Faison atuarão também como produtores executivos ao lado de Bill Lawrence, criador da série original. Embora Lawrence não escreva nem comande diretamente o reboot, ele seguirá como produtor executivo junto com Tim Hobert e Aseem Batra, que assumem como showrunners.
Exibida entre 2001 e 2010, Scrubs se tornou um clássico ao misturar comédia, drama e histórias médicas, conquistando 17 indicações ao Emmy e vencendo o Peabody Award. Agora, o revival promete revisitar esse universo com a volta de personagens queridos e novas histórias no Sacred Heart.