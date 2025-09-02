fechar
A série polêmica da Netflix que teve uma cena explícita removida dois anos após a estreia

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/09/2025 às 22:55
Em 2019, a Netflix tomou uma decisão histórica em relação à série 13 Reasons Why. A plataforma removeu a polêmica cena de suicídio explícito da personagem Hannah Baker, exibida na primeira temporada, após fortes críticas de especialistas em saúde mental, educadores e parte do público.

Desde 2017, quando a série foi lançada, a cena foi apontada como excessivamente explícita e potencialmente perigosa para jovens em situação de vulnerabilidade. Associações médicas e organizações ligadas à prevenção do suicídio alertaram sobre o risco de “efeito contágio”, no qual representações gráficas poderiam influenciar comportamentos semelhantes em adolescentes.

Em julho de 2019, a Netflix anunciou que havia reeditado o episódio, retirando a cena original. A decisão foi tomada após consultas com médicos e especialistas em saúde pública, que reforçaram a importância de tratar o tema com responsabilidade.

No comunicado oficial, a empresa afirmou querer garantir que a série fosse “uma oportunidade de discussão” e não uma gatilho para espectadores em crise.

Apesar da mudança, 13 Reasons Why continua sendo lembrada como uma das séries mais debatidas da Netflix. Enquanto alguns defendem que a produção trouxe visibilidade para temas sensíveis como bullying, depressão e suicídio, outros apontam que a abordagem inicial falhou em oferecer contexto e apoio adequado ao público.

O caso marcou a indústria do entretenimento, servindo como alerta para a forma como o audiovisual retrata questões de saúde mental e a necessidade de equilibrar impacto dramático com responsabilidade social.

