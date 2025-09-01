Thiago Lacerda recorda auge da carreira com Terra Nostra: “Muito orgulho”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Thiago Lacerda, ator, recorda com muito carinho do seu primeiro protagonista na TV, o valente Matteo, de Terra Nostra, que começa a ser reprisada nesta segunda-feira (1º).

“Tenho muito orgulho dessa novela. Será especial me rever depois de tanto tempo e revisitar as memórias dessa fase da minha carreira”, disse.

“Tive a chance de viver um protagonista e ainda com a responsabilidade de estrear em horário nobre”, recordou. O ator confessou que foi um trabalho árduo para mergulhar na história dos descendentes, o domínio do italiano e entender esse marco na história do país. “Esse processo foi uma das coisas mais enriquecedoras que carrego até hoje”, revelou.

Apesar da expectativa dos telespectadores, Terra Nostra não vai ser exibida em sua íntegra. Cerca de 70 capítulos serão descartados pela Globo, que vai priorizar uma média de 150 capítulos da trama na Edição Especial.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br