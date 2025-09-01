Thiago Lacerda recorda auge da carreira com Terra Nostra: “Muito orgulho”
Thiago Lacerda, ator, recorda com muito carinho do seu primeiro protagonista na TV, o valente Matteo, de Terra Nostra, que começa a ser reprisada nesta segunda-feira (1º).
“Tenho muito orgulho dessa novela. Será especial me rever depois de tanto tempo e revisitar as memórias dessa fase da minha carreira”, disse.
“Tive a chance de viver um protagonista e ainda com a responsabilidade de estrear em horário nobre”, recordou. O ator confessou que foi um trabalho árduo para mergulhar na história dos descendentes, o domínio do italiano e entender esse marco na história do país. “Esse processo foi uma das coisas mais enriquecedoras que carrego até hoje”, revelou.
Apesar da expectativa dos telespectadores, Terra Nostra não vai ser exibida em sua íntegra. Cerca de 70 capítulos serão descartados pela Globo, que vai priorizar uma média de 150 capítulos da trama na Edição Especial.
