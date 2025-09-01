fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 8:49
Nesta terça-feira (02), às 15h45, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Mulheres Ao Ataque.

Ficha Técnica:

Mulheres Ao Ataque
Título Original: The Other Woman
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2014
Diretor: Nick Cassavetes
Elenco: Nikolaj Coster-Waldau, Cameron Diaz, Taylor Kinney, Leslie Mann, Nicki Minaj, Kate Upton Classe: Comédia

Sinopse:

Carly descobre que seu namorado é casado com outra mulher. As duas se unem contra ele em nome da vingança. A situação piora quando outra mulher aparece.

