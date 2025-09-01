Primeira imagem de Lady Gaga como Rosaline Rotwood em Wandinha finalmente é revelada

— netflixbrasil (@NetflixBrasil) — netflixbrasil (@NetflixBrasil) '; twitter.appendChild(scr); })();

A participação de Gaga vem acompanhada de grande expectativa, especialmente após o fenômeno viral da música Bloody Mary, que ganhou nova vida graças à coreografia de Jenna Ortega em Wandinha. A Netflix aproveitou o momento e trouxe a Mother Monster para a segunda leva de episódios, mantendo em segredo até o último instante o visual e a história de sua personagem.

Além de atuar, Lady Gaga contribuirá para a trilha sonora da série com o single The Dead Dance (A Dança Morta), inspirado em términos amorosos e na capacidade de se divertir mesmo diante de momentos difíceis. A artista detalhou que a música traz uma batida funky que transforma a narrativa de dor em celebração com amigos, adicionando uma nova camada à atmosfera sombria da série.

A segunda parte da segunda temporada de Wandinha, incluindo os episódios com a participação especial de Lady Gaga, estreia nesta quarta-feira, 3 de setembro, na Netflix, prometendo surpresas, intrigas e momentos memoráveis para os fãs da série.