fechar
Observatório da Tv | Notícia

Primeira imagem de Lady Gaga como Rosaline Rotwood em Wandinha finalmente é revelada

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 22:40
Primeira imagem de Lady Gaga como Rosaline Rotwood em Wandinha finalmente é revelada
Primeira imagem de Lady Gaga como Rosaline Rotwood em Wandinha finalmente é revelada - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix finalmente revelou nesta segunda-feira (1º) a primeira imagem de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, sua personagem na segunda temporada de Wandinha.

A plataforma descreveu a personagem como “uma visão venenosa”, despertando grande curiosidade entre os fãs. Rosaline é uma lendária professora da Escola Nunca Mais que cruzará o caminho da protagonista, prometendo agitar os episódios finais da temporada.

— netflixbrasil (@NetflixBrasil) '; twitter.appendChild(scr); })();

A participação de Gaga vem acompanhada de grande expectativa, especialmente após o fenômeno viral da música Bloody Mary, que ganhou nova vida graças à coreografia de Jenna Ortega em Wandinha. A Netflix aproveitou o momento e trouxe a Mother Monster para a segunda leva de episódios, mantendo em segredo até o último instante o visual e a história de sua personagem.

Além de atuar, Lady Gaga contribuirá para a trilha sonora da série com o single The Dead Dance (A Dança Morta), inspirado em términos amorosos e na capacidade de se divertir mesmo diante de momentos difíceis. A artista detalhou que a música traz uma batida funky que transforma a narrativa de dor em celebração com amigos, adicionando uma nova camada à atmosfera sombria da série.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A segunda parte da segunda temporada de Wandinha, incluindo os episódios com a participação especial de Lady Gaga, estreia nesta quarta-feira, 3 de setembro, na Netflix, prometendo surpresas, intrigas e momentos memoráveis para os fãs da série.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

4 novos doramas chegam no Viki em setembro!
DORAMAS

4 novos doramas chegam no Viki em setembro!
Série japonesa imperdível chega na Netflix em Setembro; veja trailer completo
DORAMAS

Série japonesa imperdível chega na Netflix em Setembro; veja trailer completo

Compartilhe

Tags