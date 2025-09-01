Ninguém É de Ninguém: Drama espírita sobre ciúmes e redenção
O filme Ninguém É de Ninguém, dirigido por Wagner de Assis, adapta o bestseller psicografado por Zíbia Gasparetto. A obra aborda ciúmes, obsessão e busca por cura espiritual.
A trama acompanha dois casais: Gabriela (Carol Castro) e Roberto (Danton Mello), e Renato (Rocco Pitanga) e Gioconda (Paloma Bernardi). Gabriela se torna sócia do escritório de Renato, despertando ciúmes doentios em Roberto. Segredos e traumas do passado emergem, entrelaçando os destinos dos quatro personagens.
O público elogia a profundidade das atuações, especialmente de Carol Castro e Danton Mello. Críticas apontam que a inserção de elementos espirituais pode parecer abrupta, mas reforça a reflexão sobre relações tóxicas.
Ninguém É de Ninguém é indicado para quem busca drama psicológico com nuances espirituais, explorando limites do amor, obsessão e caminhos para a redenção. Disponível no Prime Video.
