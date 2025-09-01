Minha Solidão Tem Asas: Drama espanhol sobre juventude e autodescoberta
O filme Minha Solidão Tem Asas, dirigido por Mario Casas, acompanha Dan (Óscar Casas), um jovem artista de rua que vive de pequenos furtos. Sua vida muda com a saída do pai da prisão, despertando antigos traumas e impulsionando uma jornada de autodescoberta.
Ambientado na periferia de Barcelona, Dan e seus amigos vivem intensamente, entre festas e pequenos delitos. A chegada do pai traz desafios, forçando Dan a confrontar seu passado e repensar suas escolhas. O longa aborda identidade, laços familiares e consequências das decisões pessoais.
O público elogia a profundidade emocional e a sensibilidade de Mario Casas na direção. Críticas apontam que certos personagens poderiam ter desenvolvimento mais consistente.
Minha Solidão Tem Asas é recomendado para quem aprecia dramas introspectivos e histórias de superação, disponível na Netflix.
