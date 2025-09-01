Lançamentos imperdíveis: 5 séries para assistir no Prime Video em setembro
Clique aqui e escute a matéria
Setembro promete ser um mês repleto de estreias e retornos imperdíveis no Prime Video. Se você está em busca de novas séries para maratonar, confira abaixo cinco lançamentos que merecem sua atenção:
Os Runarounds – Música e Sonhos (1ª temporada) – 01/09
Criada por Jonas Pate, o mesmo responsável por Outer Banks, esta série juvenil acompanha um grupo de jovens que formam uma banda no último ano do ensino médio. Ambientada em Wilmington, Carolina do Norte, a trama mistura drama e música, com uma trilha sonora recheada de clássicos do rock.
A Rainha dos Golpes (1ª temporada) – 06/09
Neste dorama sul-coreano, Park Min-young interpreta Yi-rang, uma vigarista que se junta a outros golpistas para enganar os poderosos e devolver o que foi roubado. A série é uma adaptação do sucesso japonês The Confidence Man JP e promete muita ação, comédia e suspense.
A Namorada Ideal (1ª temporada) – 10/09
Neste thriller psicológico, Laura (Robin Wright) tem uma vida perfeita até que seu filho apresenta Cherry (Olivia Cooke), uma jovem que pode mudar tudo. Laura suspeita que Cherry esconde algo, mas será ela uma manipuladora ou Laura está apenas paranoica? A série explora as complexidades das relações familiares e os limites da confiança.
Helluva Boss (1ª e 2ª temporadas) – 10/09
Esta série de animação adulta segue as desventuras de uma equipe de demônios que gerencia uma agência de assassinatos no Inferno. Com humor negro e personagens excêntricos, Helluva Boss conquistou fãs com seu estilo único e diálogos irreverentes. Agora, todas as 20 episódios das duas primeiras temporadas estarão disponíveis no Prime Video.
Gen V (2ª temporada) – 17/09
Spinoff de The Boys, Gen V retorna com sua segunda temporada, que se passa após os eventos da quarta temporada de The Boys. A trama segue os estudantes da Godolkin University, uma escola para jovens com superpoderes, enquanto enfrentam desafios internos e externos. A nova temporada promete aprofundar a narrativa e explorar ainda mais o universo sombrio dos super-heróis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br