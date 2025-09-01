fechar
Observatório da Tv | Notícia

Lançamentos imperdíveis: 13 séries para assistir na Netflix em setembro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 22:40
Lançamentos imperdíveis: 13 séries para assistir na Netflix em setembro
Lançamentos imperdíveis: 13 séries para assistir na Netflix em setembro - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Setembro chega com novidades imperdíveis na Netflix, trazendo estreias e novas temporadas para todos os gostos. Entre dramas, realities, animações e documentários, o mês promete maratonas emocionantes e histórias que vão prender a atenção do público.

Confira abaixo os destaques:

Wandinha – 2ª temporada, Parte 2 (03/09)

A aguardada continuação da série protagonizada por Jenna Ortega traz mais mistérios e aventuras da jovem detetive. Os quatro episódios finais prometem respostas e novos desafios para a protagonista.

Pokémon Concierge – Parte 2 (04/09)

A série de animação stop-motion retorna com novos episódios, acompanhando a conciergerie Haru em suas interações com os Pokémon hóspedes do resort.

Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde (10/09)

Nesta temporada, participantes com mais de 50 anos buscam o amor verdadeiro em um experimento social que desafia as convenções. Serão lançados 10 episódios, divididos em três partes.

A Beleza de Preto – 2ª temporada (11/09)

Kimmie, ex-profissional do sexo, assume o controle dos negócios da família, enfrentando desafios e reviravoltas no mundo do tráfico e da beleza.

Rei Lobo – 2ª temporada (11/09)

A série infantil retorna com novas aventuras do lobo que se torna rei, trazendo lições de liderança e amizade para o público jovem.

Eu, Você e Toda uma Vida (12/09)

K-drama que explora a amizade e os desafios da vida adulta, estrelado por Kim Go-Eun e Park Ji-hyun.

Chefs: A Nova Geração (17/09)

Reality show culinário que reúne 21 jovens chefs em uma competição no Culinary Institute of America, buscando o título de talento da nova geração.

Black Rabbit (18/09)

Thriller psicológico estrelado por Jude Law e Jason Bateman, que acompanha um restaurateur forçado a entrar no submundo criminoso de Nova York.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Refúgio Atômico (19/09)

Série dos criadores de “La Casa de Papel” que narra a luta pela sobrevivência em um bunker após o início da Terceira Guerra Mundial.

Desobedientes (25/09)

Minissérie de suspense adolescente que acompanha um grupo de jovens enfrentando desafios e mistérios em sua jornada de autodescoberta.

House of Guinness (25/09)

Drama histórico criado por Steven Knight, que explora as tensões familiares e políticas da poderosa família Guinness no século XIX.

Alice in Borderland – 3ª temporada (25/09)

Aperte o cinto para mais uma temporada da série de sobrevivência japonesa, com Arisu e Usagi enfrentando novos e perigosos jogos.

Pokémon: Horizontes – 2ª temporada (26/09)

A nova temporada da série animada traz mais aventuras e batalhas épicas no mundo Pokémon.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

4 novos doramas chegam no Viki em setembro!
DORAMAS

4 novos doramas chegam no Viki em setembro!
Série japonesa imperdível chega na Netflix em Setembro; veja trailer completo
DORAMAS

Série japonesa imperdível chega na Netflix em Setembro; veja trailer completo

Compartilhe

Tags