Lançamentos imperdíveis: 13 séries para assistir na Netflix em setembro

Setembro chega com novidades imperdíveis na Netflix, trazendo estreias e novas temporadas para todos os gostos. Entre dramas, realities, animações e documentários, o mês promete maratonas emocionantes e histórias que vão prender a atenção do público.

Confira abaixo os destaques:

Wandinha – 2ª temporada, Parte 2 (03/09)

A aguardada continuação da série protagonizada por Jenna Ortega traz mais mistérios e aventuras da jovem detetive. Os quatro episódios finais prometem respostas e novos desafios para a protagonista.

Pokémon Concierge – Parte 2 (04/09)

A série de animação stop-motion retorna com novos episódios, acompanhando a conciergerie Haru em suas interações com os Pokémon hóspedes do resort.

Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde (10/09)

Nesta temporada, participantes com mais de 50 anos buscam o amor verdadeiro em um experimento social que desafia as convenções. Serão lançados 10 episódios, divididos em três partes.

A Beleza de Preto – 2ª temporada (11/09)

Kimmie, ex-profissional do sexo, assume o controle dos negócios da família, enfrentando desafios e reviravoltas no mundo do tráfico e da beleza.

Rei Lobo – 2ª temporada (11/09)

A série infantil retorna com novas aventuras do lobo que se torna rei, trazendo lições de liderança e amizade para o público jovem.

Eu, Você e Toda uma Vida (12/09)

K-drama que explora a amizade e os desafios da vida adulta, estrelado por Kim Go-Eun e Park Ji-hyun.

Chefs: A Nova Geração (17/09)

Reality show culinário que reúne 21 jovens chefs em uma competição no Culinary Institute of America, buscando o título de talento da nova geração.

Black Rabbit (18/09)

Thriller psicológico estrelado por Jude Law e Jason Bateman, que acompanha um restaurateur forçado a entrar no submundo criminoso de Nova York.

O Refúgio Atômico (19/09)

Série dos criadores de “La Casa de Papel” que narra a luta pela sobrevivência em um bunker após o início da Terceira Guerra Mundial.

Desobedientes (25/09)

Minissérie de suspense adolescente que acompanha um grupo de jovens enfrentando desafios e mistérios em sua jornada de autodescoberta.

House of Guinness (25/09)

Drama histórico criado por Steven Knight, que explora as tensões familiares e políticas da poderosa família Guinness no século XIX.

Alice in Borderland – 3ª temporada (25/09)

Aperte o cinto para mais uma temporada da série de sobrevivência japonesa, com Arisu e Usagi enfrentando novos e perigosos jogos.

Pokémon: Horizontes – 2ª temporada (26/09)

A nova temporada da série animada traz mais aventuras e batalhas épicas no mundo Pokémon.