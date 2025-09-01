Lançamentos imperdíveis: 13 séries para assistir na Netflix em setembro
Setembro chega com novidades imperdíveis na Netflix, trazendo estreias e novas temporadas para todos os gostos. Entre dramas, realities, animações e documentários, o mês promete maratonas emocionantes e histórias que vão prender a atenção do público.
Confira abaixo os destaques:
Wandinha – 2ª temporada, Parte 2 (03/09)
A aguardada continuação da série protagonizada por Jenna Ortega traz mais mistérios e aventuras da jovem detetive. Os quatro episódios finais prometem respostas e novos desafios para a protagonista.
Pokémon Concierge – Parte 2 (04/09)
A série de animação stop-motion retorna com novos episódios, acompanhando a conciergerie Haru em suas interações com os Pokémon hóspedes do resort.
Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde (10/09)
Nesta temporada, participantes com mais de 50 anos buscam o amor verdadeiro em um experimento social que desafia as convenções. Serão lançados 10 episódios, divididos em três partes.
A Beleza de Preto – 2ª temporada (11/09)
Kimmie, ex-profissional do sexo, assume o controle dos negócios da família, enfrentando desafios e reviravoltas no mundo do tráfico e da beleza.
Rei Lobo – 2ª temporada (11/09)
A série infantil retorna com novas aventuras do lobo que se torna rei, trazendo lições de liderança e amizade para o público jovem.
Eu, Você e Toda uma Vida (12/09)
K-drama que explora a amizade e os desafios da vida adulta, estrelado por Kim Go-Eun e Park Ji-hyun.
Chefs: A Nova Geração (17/09)
Reality show culinário que reúne 21 jovens chefs em uma competição no Culinary Institute of America, buscando o título de talento da nova geração.
Black Rabbit (18/09)
Thriller psicológico estrelado por Jude Law e Jason Bateman, que acompanha um restaurateur forçado a entrar no submundo criminoso de Nova York.
O Refúgio Atômico (19/09)
Série dos criadores de “La Casa de Papel” que narra a luta pela sobrevivência em um bunker após o início da Terceira Guerra Mundial.
Desobedientes (25/09)
Minissérie de suspense adolescente que acompanha um grupo de jovens enfrentando desafios e mistérios em sua jornada de autodescoberta.
House of Guinness (25/09)
Drama histórico criado por Steven Knight, que explora as tensões familiares e políticas da poderosa família Guinness no século XIX.
Alice in Borderland – 3ª temporada (25/09)
Aperte o cinto para mais uma temporada da série de sobrevivência japonesa, com Arisu e Usagi enfrentando novos e perigosos jogos.
Pokémon: Horizontes – 2ª temporada (26/09)
A nova temporada da série animada traz mais aventuras e batalhas épicas no mundo Pokémon.