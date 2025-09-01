fechar
Deu ruim: Fernanda Paes Leme e Catia Fonseca são as primeiras eliminadas da Dança dos Famosos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 13:03
Catia Fonseca, apresentadora, e Fernanda Paes Leme, atriz, foram as primeiras eliminadas, no último domingo (31), da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, na Globo.

As artistas não foram felizes ao dançarem rock na competição e enfrentaram críticas do júri formado por Milton Cunha, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Em seu perfil na rede social, Fernanda Paes Leme lamentou a saída precoce do quadro. Mas fez questão de mostrar gratidão com os colegas da competição. “Gente, queria dizer que vou sentir muitaaaaaaaaaaaaaaaaa saudade de vocês. Foi um privilégio dividir esse palco e esses bastidores com tanta gente talentosa, generosa e divertida. O clima, as risadas, os nervos antes de entrar e até as dores no corpo viraram memórias que vou guardar com muito carinho”, começou.

Desejo do fundo do coração que cada um brilhe ainda mais nessa trajetória e que a gente se encontre por aí…na vida ou na dança. Estarei na torcida e sempre com vocês no coração”, concluiu.

