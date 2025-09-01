Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira
Nesta terça-feira (02), às 22h45, no Cine Record Especial, a Record TV exibe o filme Antes de Dormir.
Ficha Técnica:
Antes de Dormir
Título Original: Before I Go To Sleep
Elenco: Nicole Kidman, Colin Firth, Adam Levy, Anne-Marie Duff, Mark Strong e Ben Crompton.
Gênero: Drama
Distribuidora: California Filmes
Sinopse:
Todas as manhãs, Christine acorda sem saber onde está. Suas memórias desaparecem todas as vezes que ela dorme. Seu marido, Ben, é um estranho. Diariamente ele tem de recontar a vida deles e o misterioso acidente que fez com que Christine tivesse amnésia. Encorajada por um médico, ela começa a escrever um diário para ajudá-la a reconstruir suas memórias, mas ela acaba descobrindo que a única pessoa em quem confia talvez esteja contando apenas parte da história.
