fechar
Observatório da Tv | Notícia

Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 8:53
Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira
Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (02), às 22h45, no Cine Record Especial, a Record TV exibe o filme Antes de Dormir.

Ficha Técnica:

Antes de Dormir

Título Original: Before I Go To Sleep

Elenco:  Nicole Kidman, Colin Firth, Adam Levy, Anne-Marie Duff, Mark Strong e Ben Crompton.

Gênero: Drama

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

Todas as manhãs, Christine acorda sem saber onde está. Suas memórias desaparecem todas as vezes que ela dorme. Seu marido, Ben, é um estranho. Diariamente ele tem de recontar a vida deles e o misterioso acidente que fez com que Christine tivesse amnésia. Encorajada por um médico, ela começa a escrever um diário para ajudá-la a reconstruir suas memórias, mas ela acaba descobrindo que a única pessoa em quem confia talvez esteja contando apenas parte da história.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Compartilhe

Tags