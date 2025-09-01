A Mulher Mais Assassinada do Mundo: Thriller psicológico e histórico
A Mulher Mais Assassinada do Mundo, dirigido por Franck Ribière, é um thriller psicológico francês ambientado na Paris dos anos 1930. O filme é inspirado na vida de Paula Maxa, atriz do Teatro Grand Guignol, famosa por ser “assassinada” repetidamente em cena.
Paula Maxa (Anna Mouglalis) encena mortes sangrentas no palco, mas quando um assassino replica os crimes na vida real, ela se vê envolvida em um suspense psicológico intenso. O longa mistura horror e estética de época, criando uma atmosfera perturbadora.
O público e a crítica elogiam a atuação de Mouglalis e a direção de Ribière. Alguns apontam que os personagens poderiam ter desenvolvimento mais profundo, mas a obra é valorizada pela originalidade e tensão constante.
A Mulher Mais Assassinada do Mundo é indicado para quem aprecia thrillers psicológicos com elementos históricos e artísticos, disponível para streaming na Netflix.
