Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/08/2025 às 17:26
Neste sábado (30), às 1h00, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Bombshell.

Ficha Técnica:

Bombshell
Título Original: Bombshell
País de Origem: Americana, canadense
Ano de Produção: 2020
Diretor: Jay Roach
Elenco: Nicole Kidman, Charlize Theron, John Lithgow, Margot Robbie
Classe: Drama

Sinopse:

As funcionárias da Fox News denunciam a cultura de masculinidade tóxica da empresa de mídia norte-americana, levando à queda do magnata Roger Ailes.

