Chad Powers ganha novo trailer e promete risadas com quarterback disfarçado
O Disney+ divulgou hoje o trailer inédito de Chad Powers, série de comédia estrelada por Glen Powell. No vídeo, o ator aparece em cenas divertidas como Russ Holliday, um quarterback universitário em crise que assume a identidade de Chad Powers para tentar ingressar em um time de futebol americano do sul dos Estados Unidos e dar uma guinada em sua carreira.
Inspirada em uma experiência real de Eli Manning, ex-quarterback do New York Giants, a série explora com humor as situações inusitadas que surgem quando um atleta profissional precisa se disfarçar e conviver com jogadores universitários. A trama mistura esporte, superação e momentos cômicos, mantendo o público curioso sobre as tentativas de Russ de enganar todos ao seu redor.
O trailer destaca não apenas as confusões de Holliday como Chad Powers, mas também os bastidores do futebol americano universitário, com treinos intensos, rivalidades no campo e encontros inesperados que prometem arrancar risadas. A produção aposta na química do elenco e no carisma de Powell para prender a atenção do público do início ao fim.
Chad Powers estreia em 30 de setembro no Disney+ e marca a expansão do conceito criado pela ESPN, que já testou a ideia com Eli Manning. A série promete unir fãs de comédia e esporte, oferecendo uma experiência divertida e cheia de surpresas, enquanto Russ Holliday tenta reconquistar seu lugar no mundo do futebol americano.