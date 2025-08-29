fechar
Web série feita por fãs resgata nostalgia de Power Rangers e apresenta Rita Repulsa em novo visual

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/08/2025 às 7:05
Uma produção independente inspirada na franquia Power Rangers está conquistando os fãs. A web série, criada por admiradores da saga, revelou os primeiros visuais dos Rangers e da icônica vilã Rita Repulsa. Os trajes ganharam uma atualização moderna, mas sem perder a essência clássica que marcou gerações. Já a vilã aparece sombria e poderosa, mantendo a aura que a consagrou nos anos 90.

Apesar de não ser oficial, o projeto vem chamando atenção pela qualidade visual e pelo cuidado em preservar o espírito original da franquia. A série promete unir ação, drama e nostalgia, sendo uma homenagem feita por quem cresceu vibrando com os heróis coloridos, mas também atraindo novos fãs.

Enquanto isso, o reboot oficial de Power Rangers, produzido pela Hasbro, segue em desenvolvimento. A nova versão, que está sendo negociada com os showrunners de Percy Jackson e os Olimpianos, pretende reinventar o universo para uma nova geração e deve chegar pela Disney+ e Hulu.

Com mais de 30 anos de história, Power Rangers continua expandindo seu legado. Agora, os fãs podem esperar tanto por um projeto nostálgico criado de forma independente quanto por uma grande produção oficial que promete renovar o universo dos Rangers para o futuro.

