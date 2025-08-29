fechar
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/08/2025 às 16:53
Neste sábado (30), às 23h00, na Super Tela, a Record TV exibe o filme O Assassino: O Primeiro Alvo.

Ficha Técnica:

Título Original: American Assassin

Elenco: Dylan O Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch, Charlotte Vega e Chris Webster

Gênero: Ação

Distribuidora: Lionsgate 

Sinopse:

Devastado pela morte da noiva diante de seus olhos em um atentado terrorista, Mitch Rapp (Dylan O’Brien) dedica-se incansavelmente à vingança, o que chama a atenção da CIA. Recrutado, o descontrolado rapaz é enviado para o rígido treinamento de Stan Hurley (Michael Keaton), veterano militar que prepara assassinos secretos de atuação internacional e tem sérias ressalvas à avaliação psicológica de Mitch.  

