Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/08/2025 às 17:09
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Neste sábado (30), às 14h50, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme O Menino da Porteira.

Ficha Técnica:

O Menino da Porteira
Título Original: O Menino da Porteira
País de Origem: Brasil
Ano de Produção: 2009
Diretor: Jeremias Moreira Filho
Elenco: Daniel, José de Abreu, Rosi Campos, João Pedro Carvalho, Vanessa Giácomo, Eucir de Souza
Classe: Drama

Sinopse:

O peão Diogo conhece Rodrigo, um garoto que sonha em se tornar um boiadeiro, ao conduzir uma grande boiada até a fazenda Ouro Fino.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

