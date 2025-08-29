Oppenheimer na Netflix: quando o cinema desperta reflexão histórica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, chegou à Netflix em julho de 2025, trazendo ao streaming uma das obras mais premiadas da década. Vencedor de sete Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Cillian Murphy, o longa apresenta a trajetória de J. Robert Oppenheimer, o físico responsável por liderar o Projeto Manhattan e desenvolver a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial.

Com narrativa não linear e fotografia grandiosa, a obra mistura drama histórico, suspense e reflexão filosófica. Ao retratar os bastidores da ciência e o peso das decisões tomadas em nome da guerra, o filme expõe as consequências éticas e políticas de um feito que mudou a humanidade para sempre.

Aclamado pela crítica, Oppenheimer se destaca pela intensidade dramática e pela atuação marcante de Murphy, convidando o público a refletir sobre até que ponto o progresso científico deve ultrapassar os limites da moralidade.

Oppenheimer foi amplamente elogiado pela crítica, recebendo mais de 90% de aprovação em avaliações internacionais. A atuação de Cillian Murphy foi descrita como intensa e multifacetada, capaz de traduzir o peso psicológico de um homem dividido entre a glória científica e a culpa moral. Já críticos especializados apontaram o longa como “um dos melhores filmes do século” e “a obra-prima de Nolan”.

