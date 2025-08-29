fechar
Observatório da Tv | Notícia

Filme mostra quando o horror cênico encontra o suspense real

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/08/2025 às 14:53
Filme mostra quando o horror cênico encontra o suspense real
Filme mostra quando o horror cênico encontra o suspense real - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme A Mulher Mais Assassinada do Mundo, disponível na Netflix, resgata a trajetória de Paula Maxa, atriz símbolo do Teatro Grand Guignol nos anos 1930. Conhecida por ser morta em cena milhares de vezes, ela ficou marcada como a intérprete que mais representou assassinatos no palco, em encenações que chocavam o público parisiense com violência explícita.

Dirigido por Franck Ribière, o longa francês lançado em 2018 mistura drama psicológico e suspense, ao mostrar como a linha entre a ficção e a realidade se torna perigosa. Paula, interpretada por Anna Mouglalis, vive não apenas o horror teatral, mas também pressões pessoais e perseguições que revelam segredos sombrios de sua vida. A chegada do jornalista Jean (Niels Schneider) intensifica a narrativa, ao transformar uma simples entrevista em uma investigação sobre mortes reais que ecoam as encenações do palco.

O filme chama atenção pela ambientação da Paris dos anos 1930 e pela fotografia sombria, que reforça a atmosfera de mistério. Apesar de críticas ao roteiro por soluções pouco desenvolvidas, a produção é valorizada pela atuação intensa de Mouglalis e pelo questionamento que propõe: até que ponto o público consome a violência como espetáculo?

Com uma narrativa que une história real, suspense e estética noir, “A Mulher Mais Assassinada do Mundo” é uma obra instigante para quem aprecia tramas densas e perturbadoras.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Netflix revela novas imagens de Os Donos do Jogo, série sobre rivalidade no Jogo do Bicho
Netflix

Netflix revela novas imagens de Os Donos do Jogo, série sobre rivalidade no Jogo do Bicho
3 séries da Netflix que inspiram a aprender música
PARA ASSISTIR

3 séries da Netflix que inspiram a aprender música

Compartilhe

Tags