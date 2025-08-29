fechar
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

29/08/2025
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (30), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme 22 Milhas.

Ficha Técnica:

22 Milhas

Título Original: Mile 22

Elenco: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais, John Malkovich, Carlo Alban e Ronda Rousey

Gênero: Ação

Distribuidora: Telefilms 

Sinopse:

O agente da CIA James Silva (Mark Wahlberg) tem a missão de conduzir um importante informante do centro da cidade até ao aeroporto. Mas a tarefa não é nada fácil, pois nesse percurso de 35 km ele tem de encarar criminosos bem armados e ainda policiais corruptos, todos querendo achar uma forma de silenciar o informante.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

