Tudo o que você precisa saber antes de assistir à 2ª temporada de Minha Vida com a Família Walter
Clique aqui e escute a matéria
A espera terminou. Minha Vida com a Família Walter retorna nesta quinta-feira (28) à Netflix com novos episódios, prometendo mais drama, romance e reviravoltas. Mas a grande dúvida dos fãs é: afinal, que horas estreia a série?
Quando assistir
A Netflix libera todos os seus conteúdos originais às 5h da manhã (horário de Brasília). Ou seja, os mais ansiosos podem preparar o despertador e começar a maratona logo cedo.
O que esperar da nova temporada
Após um verão em Nova York, Jackie (Nikki Rodriguez) volta para Silver Falls e percebe que a vida no interior não será tão tranquila quanto imaginava. Ela tenta se readaptar à rotina da família Walter, enquanto encara dilemas emocionais e relações complicadas.
A jovem busca se reconciliar com Alex (Ashby Gentry), que agora está focado em uma perigosa competição de rodeio, e ao mesmo tempo precisa impor limites em sua relação com Cole (Noah LaLonde), que enfrenta dificuldades após se afastar do futebol americano. O triângulo amoroso entre os três segue sendo o centro da trama, mas com novos conflitos e decisões que podem mudar tudo para Jackie.
Assim como na primeira temporada, os episódios equilibram leveza, emoção e dramas típicos da adolescência, além de aprofundar a trajetória de cada integrante da família Walter.
A história por trás da série
Inspirada no livro de Ali Novak, a produção acompanha Jackie após a morte da mãe, quando passa a morar com Katherine (Sarah Rafferty), sua tutora, que vive em uma casa movimentada com dez filhos e uma filha. A série conquistou fãs no mundo todo ao misturar romance, dilemas familiares e autodescoberta.
Apesar de Novak ter lançado recentemente o livro My Return to the Walter Boys, a Netflix optou por criar sua própria continuação para a 2ª temporada, aumentando ainda mais a curiosidade do público sobre os rumos da história.
3ª temporada confirmada
Mesmo antes da estreia da segunda temporada, a série já garantiu seu futuro. As gravações da 3ª temporada estão em andamento e a estreia está prevista para 2026. A showrunner Melanie Halsall revelou que há muito material para explorar, incluindo histórias intergeracionais além dos dramas adolescentes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O sucesso não é por acaso: a primeira temporada ficou oito semanas no Top 10 global da Netflix e entrou no ranking de 88 países, provando a força da produção entre os fãs de séries juvenis.