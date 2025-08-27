Trailer oficial da 3ª temporada de Alice in Borderland revela jogos mortais ainda mais impactantes
A Netflix liberou nesta terça-feira (25) o trailer oficial da terceira e última temporada de Alice in Borderland, marcando o retorno ao universo perigoso da série japonesa.
Com estreia marcada para 25 de setembro, a nova fase mostra Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) tentando levar uma vida pacífica, mas sendo puxados de volta ao Borderland quando Usagi desaparece guiada por Ryuji (Kento Kaku).
Arisu é forçado a retornar ao mundo mortal dos jogos após descobrir o paradeiro de Usagi com a ajuda de Banda, agora residente do Borderland. Separados, eles precisam unir forças com outros jogadores para enfrentar desafios inéditos, incluindo o “estágio Coringa”, considerado um dos mais impactantes da série. O trailer destaca momentos intensos, como um jogo em um santuário noturno com flechas flamejantes caindo do céu e um jogo de dados coloridos que simboliza os dilemas entre vida e morte.
O elenco de retorno inclui Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi e Katsuya Maiguma, enquanto novos personagens são interpretados por Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga e Akana Ikeda. Sob a direção de Shinsuke Sato, que também assina o roteiro ao lado de Yasuko Kuramitsu, a temporada promete aprofundar a tensão e a intensidade dos jogos, mostrando diferentes dinâmicas entre os personagens separados em equipes distintas.
A terceira temporada de Alice in Borderland estreia mundialmente na Netflix em 25 de setembro, levando fãs a mais uma jornada mortal pelo Borderland.