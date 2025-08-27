fechar
Observatório da Tv | Notícia

Saudades de Round 6? Esta outra série coreana da Netflix pode se tornar sua próxima obsessão

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/08/2025 às 21:38
Saudades de Round 6? Esta outra série coreana da Netflix pode se tornar sua próxima obsessão
Saudades de Round 6? Esta outra série coreana da Netflix pode se tornar sua próxima obsessão - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Com o fim de Round 6, muitos fãs ficaram em busca de uma nova história intensa para maratonar. A boa notícia é que, recentemente, a Netflix apresentou uma produção sul-coreana que pode ocupar esse espaço e conquistar o público com doses explosivas de ação, suspense e vingança. Trata-se da série Sem Piedade, que teve sua primeira temporada lançada em junho de 2025.

A trama gira em torno de um ex-criminoso que deixou o passado para trás após um sacrifício doloroso. No entanto, quando o assassinato do irmão o força a voltar ao submundo, ele se transforma em um anti-herói implacável. Entre confrontos sangrentos, traições inesperadas e um taco de beisebol usado como arma de guerra, cada episódio se torna um espetáculo de violência crua e tensão crescente.

Inspirada em um webtoon de sucesso e com apenas sete capítulos, a série mantém ritmo acelerado, sem espaço para enrolação. A atmosfera sombria, somada a coreografias de luta de alto nível, rendeu comparações diretas com a franquia John Wick.

Para quem gostou da mistura de crítica social e adrenalina em Round 6, essa nova produção entrega uma experiência visceral, com foco em lealdade, dor e sede de justiça. É o tipo de história que prende do primeiro ao último episódio.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
DORAMAS

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
5 doramas com protagonistas fortes para inspirar
DORAMAS

5 doramas com protagonistas fortes para inspirar

Compartilhe

Tags