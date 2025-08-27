Saudades de Round 6? Esta outra série coreana da Netflix pode se tornar sua próxima obsessão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o fim de Round 6, muitos fãs ficaram em busca de uma nova história intensa para maratonar. A boa notícia é que, recentemente, a Netflix apresentou uma produção sul-coreana que pode ocupar esse espaço e conquistar o público com doses explosivas de ação, suspense e vingança. Trata-se da série Sem Piedade, que teve sua primeira temporada lançada em junho de 2025.

A trama gira em torno de um ex-criminoso que deixou o passado para trás após um sacrifício doloroso. No entanto, quando o assassinato do irmão o força a voltar ao submundo, ele se transforma em um anti-herói implacável. Entre confrontos sangrentos, traições inesperadas e um taco de beisebol usado como arma de guerra, cada episódio se torna um espetáculo de violência crua e tensão crescente.

Inspirada em um webtoon de sucesso e com apenas sete capítulos, a série mantém ritmo acelerado, sem espaço para enrolação. A atmosfera sombria, somada a coreografias de luta de alto nível, rendeu comparações diretas com a franquia John Wick.

Para quem gostou da mistura de crítica social e adrenalina em Round 6, essa nova produção entrega uma experiência visceral, com foco em lealdade, dor e sede de justiça. É o tipo de história que prende do primeiro ao último episódio.