Observatório da Tv | Notícia

Netflix divulga pôsteres e data de estreia de Monstro: A História de Ed Gein

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/08/2025 às 20:43
A Netflix revelou nesta quarta-feira (27) as primeiras imagens e a data de estreia da nova temporada de Monstro, que terá como foco Ed Gein, um dos assassinos em série mais notórios da história. A plataforma anunciou que a minissérie de Ryan Murphy e Ian Brennan chega ao catálogo em 3 de outubro.

Charlie Hunnam, conhecido por Sons of Anarchy, interpretará Ed Gein, enquanto Tom Hollander dará vida a Alfred Hitchcock, o lendário cineasta responsável por clássicos como Psicose, Os Pássaros e Um Corpo que Cai. A história promete explorar como os crimes de Gein influenciaram o filme Psicose e a criação do icônico personagem Norman Bates.

Laurie Metcalf assume o papel de Augusta, mãe de Gein, figura central na formação da psicose do assassino, e Olivia Williams será Alma Reville, esposa e colaboradora de Hitchcock. O trio se junta a Hunnam para reconstruir os acontecimentos que ligam os crimes do serial killer ao mundo do cinema de terror.

Hollander já trabalhou anteriormente com Ryan Murphy em FEUD: Capote Vs. The Swans e acumula papéis em The White Lotus, O Gerente da Noite, Bohemian Rhapsody e Piratas do Caribe. Laurie Metcalf soma múltiplos Emmys e dois Tony Awards, enquanto Olivia Williams participou de The Crown e da série inédita Duna: A Profecia.

A nova temporada promete misturar drama e suspense, revelando os bastidores sombrios que inspiraram algumas das obras mais icônicas do cinema de horror.

