Com medo de fracasso, Globo promete cortar capítulos de Terra Nostra na reprise

A Globo não vai exibir na íntegra a reprise de Terra Nostra, na Edição Especial, na próxima segunda-feira (1º). A emissora está ciente da “barriga” da trama, então quer evitar qualquer descontentamento dos telespectadores. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Ou seja, a trama de época vai ficar no ar um pouco mais de 150 capítulos, ficando na grade da emissora até o primeiro trimestre de 2026. É o planejamento inicial da emissora.

Por falar em Terra Nostra, a trama conta com um grande elenco, formado por Ana Paula Arósio, Thiago Lacerda, Débora Duarte, Carolina Kasting, Maria Fernanda Cândido, Ângela Vieira, Claudia Raia, Antonio Fagundes e outros.

“Guardo apenas boas lembranças dessa novela. O elenco era maravilhoso e o ambiente das gravações, muito harmonioso. Repeti a parceria com a querida Débora Duarte, com quem já havia feito par romântico em Corpo a Corpo. Foi muito bom reencontrá-la nesse projeto. Também tínhamos o querido Raul Cortez (1932-2006), Maria Fernanda Cândido, Ângela Vieira… era muita gente boa. Foi um enorme prazer”, relembrou Fagundes, em entrevista ao Natelinha.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br