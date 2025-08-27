Com medo de fracasso, Globo promete cortar capítulos de Terra Nostra na reprise
A Globo não vai exibir na íntegra a reprise de Terra Nostra, na Edição Especial, na próxima segunda-feira (1º). A emissora está ciente da “barriga” da trama, então quer evitar qualquer descontentamento dos telespectadores. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Ou seja, a trama de época vai ficar no ar um pouco mais de 150 capítulos, ficando na grade da emissora até o primeiro trimestre de 2026. É o planejamento inicial da emissora.
Por falar em Terra Nostra, a trama conta com um grande elenco, formado por Ana Paula Arósio, Thiago Lacerda, Débora Duarte, Carolina Kasting, Maria Fernanda Cândido, Ângela Vieira, Claudia Raia, Antonio Fagundes e outros.
“Guardo apenas boas lembranças dessa novela. O elenco era maravilhoso e o ambiente das gravações, muito harmonioso. Repeti a parceria com a querida Débora Duarte, com quem já havia feito par romântico em Corpo a Corpo. Foi muito bom reencontrá-la nesse projeto. Também tínhamos o querido Raul Cortez (1932-2006), Maria Fernanda Cândido, Ângela Vieira… era muita gente boa. Foi um enorme prazer”, relembrou Fagundes, em entrevista ao Natelinha.
