Y: Marshals, derivado de Yellowstone, confirma novos nomes e retorna personagens da série original
O universo de Yellowstone se expande com Y: Marshals, novo derivado que já tem Logan Marshall-Green e Luke Grimes como protagonistas confirmados. A produção ganhou reforço no elenco, incluindo veteranos da série original: Grimes reprisará seu papel como Kayce Dutton, enquanto Gil Birmingham, Mo Brings Plenty e Brecken Merrill voltarão como Thomas Rainwater, Mo e Tate Dutton, respectivamente, segundo informações da Variety.
Novos personagens também foram apresentados. Arielle Kebbel (Ballers) será Belle, Ash Santos (Mayor of Kingstown) viverá Andrea e Tatanka Means (Assassinos da Lua das Flores) interpretará Miles — todos membros da equipe de U.S. Marshals. Brett Cullen (Coringa) será Harry Gifford, chefe do grupo em Montana. Marshall-Green dará vida a Pete Calvin, amigo de Kayce durante o serviço militar.
Em Y: Marshals, o Rancho Yellowstone serve como pano de fundo, mas a trama acompanha Kayce Dutton em uma unidade de elite de U.S. Marshals, combinando habilidades de cowboy e fuzileiro para lidar com justiça, dever familiar e os desafios psicológicos de proteger Montana.
O spin-off ainda não tem data de estreia definida, mas promete ampliar o universo dos Dutton com ação, tensão e personagens conhecidos pelo público.
