Um mundo sem os Beatles: comédia romântica com trilha sonora inesquecível na Netflix
Yesterday – A Trilha do Sucesso é uma comédia romântica que combina humor, música e uma história de amor cativante. Dirigido por Danny Boyle e roteirizado por Richard Curtis, o filme apresenta uma premissa intrigante: e se os Beatles nunca tivessem existido?
Jack Malik (Himesh Patel), um músico fracassado, acorda após um apagão global e descobre que ninguém mais lembra dos Fab Four. Aproveitando-se da situação, ele começa a apresentar as músicas da banda como se fossem suas, alcançando fama instantânea.
A atuação de Himesh Patel é cativante, transmitindo a jornada de um artista em busca de reconhecimento e amor. Lily James, como Ellie, amiga e empresária de Jack, adiciona profundidade emocional à trama. A química entre os protagonistas é palpável, tornando o romance central da história envolvente.
A trilha sonora, repleta de clássicos dos Beatles, é um dos maiores atrativos do filme. As músicas, interpretadas por Patel, trazem nova energia às canções atemporais, encantando tanto fãs da banda quanto novos ouvintes. Além de leve e divertida, a obra levanta questões sobre autenticidade e os dilemas da fama. Disponível na Netflix, Yesterday – A Trilha do Sucesso é uma escolha perfeita para quem busca história envolvente com trilha sonora inesquecível.
