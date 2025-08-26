Um legado de amor e memória: drama argentino emociona na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Caderno de Tomy é um drama argentino comovente que aborda os últimos meses de vida de uma mãe diagnosticada com câncer terminal. Dirigido por Carlos Sorín, o filme narra a história de María (Valeria Bertuccelli), uma arquiteta que, ao descobrir sua doença incurável, decide escrever um caderno cheio de reflexões sobre a vida, a morte e o amor para seu filho Tomy (Julián Sorín), de apenas quatro anos.

A obra é baseada em uma história real, inspirada na experiência de Heather McManamy, que escreveu cartas para sua filha antes de falecer. O longa destaca-se por sua abordagem sensível e realista da morte, evitando o melodrama e focando nas relações familiares e nos momentos cotidianos que revelam a profundidade dos sentimentos.

A atuação de Bertuccelli é elogiada por sua naturalidade e emoção contida, transmitindo a complexidade de uma mulher que enfrenta a finitude com dignidade e amor. A narrativa alterna cenas íntimas e reflexivas, mostrando como pequenas ações podem gerar lembranças duradouras e afetivas.

Disponível na Netflix, O Caderno de Tomy oferece uma reflexão tocante sobre a impermanência da vida e a importância de legados afetivos, sendo recomendado para quem busca um filme que emociona sem exageros sentimentais.

