Um legado de amor e memória: drama argentino emociona na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
O Caderno de Tomy é um drama argentino comovente que aborda os últimos meses de vida de uma mãe diagnosticada com câncer terminal. Dirigido por Carlos Sorín, o filme narra a história de María (Valeria Bertuccelli), uma arquiteta que, ao descobrir sua doença incurável, decide escrever um caderno cheio de reflexões sobre a vida, a morte e o amor para seu filho Tomy (Julián Sorín), de apenas quatro anos.
A obra é baseada em uma história real, inspirada na experiência de Heather McManamy, que escreveu cartas para sua filha antes de falecer. O longa destaca-se por sua abordagem sensível e realista da morte, evitando o melodrama e focando nas relações familiares e nos momentos cotidianos que revelam a profundidade dos sentimentos.
A atuação de Bertuccelli é elogiada por sua naturalidade e emoção contida, transmitindo a complexidade de uma mulher que enfrenta a finitude com dignidade e amor. A narrativa alterna cenas íntimas e reflexivas, mostrando como pequenas ações podem gerar lembranças duradouras e afetivas.
Disponível na Netflix, O Caderno de Tomy oferece uma reflexão tocante sobre a impermanência da vida e a importância de legados afetivos, sendo recomendado para quem busca um filme que emociona sem exageros sentimentais.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br