Novas fotos do set de Demolidor: Renascido indicam retorno de locais icônicos e possíveis spoilers

A série do Disney+ traz de volta nomes consagrados da produção da Netflix, como Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Rei do Crime), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Jon Bernthal (Justiceiro) e Wilson Bethel (Mercenário).

A história acompanha Matt Murdock após uma tragédia, agora focado na advocacia, enquanto Fisk, eleito prefeito de Nova York, vê seus instintos antigos ressurgirem, levando a um novo confronto entre os dois. Entre os novos integrantes do elenco estão Nikki M. James, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Arty Froushan, Hunter Doohan e Lou Taylor Pucci, além de Kamar de los Reyes, homenageado postumamente como Tigre Branco.

A primeira temporada de Demolidor: Renascido está disponível no Disney+, e a segunda temporada deve estrear em 2026, prometendo aprofundar os conflitos entre heróis e vilões icônicos do universo de Matt Murdock.

