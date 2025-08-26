fechar
Novas fotos do set de Demolidor: Renascido indicam retorno de locais icônicos e possíveis spoilers

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/08/2025 às 20:54
Imagens recentes divulgadas do set de Demolidor: Renascido dão pistas sobre cenários importantes e possíveis spoilers da trama, mostrando locais que marcaram o passado de Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox.

A série do Disney+ traz de volta nomes consagrados da produção da Netflix, como Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Rei do Crime), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Jon Bernthal (Justiceiro) e Wilson Bethel (Mercenário).

A história acompanha Matt Murdock após uma tragédia, agora focado na advocacia, enquanto Fisk, eleito prefeito de Nova York, vê seus instintos antigos ressurgirem, levando a um novo confronto entre os dois. Entre os novos integrantes do elenco estão Nikki M. James, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Arty Froushan, Hunter Doohan e Lou Taylor Pucci, além de Kamar de los Reyes, homenageado postumamente como Tigre Branco.

A primeira temporada de Demolidor: Renascido está disponível no Disney+, e a segunda temporada deve estrear em 2026, prometendo aprofundar os conflitos entre heróis e vilões icônicos do universo de Matt Murdock.

