Dorothy: Prime Video vai produzir série musical adolescente inspirada no mundo de Wicked

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/08/2025 às 20:43
Enquanto Wicked: Parte 2 chega ao fim em novembro, os fãs de Oz terão uma nova experiência com Dorothy, série adolescente e musical que será produzida para o Prime Video. A produção pretende usar a icônica Estrada dos Tijolos Amarelos como metáfora para os desafios e escolhas enfrentados pelos jovens adultos na atualidade, segundo o Deadline.

A série será produzida por Gina Matthews (De Repente 30, Do que as Mulheres Gostam), em parceria com os cantores Gwen Stefani e Blake Shelton. “Sou apaixonado pelos livros de O Mágico de Oz desde criança. Dorothy é um símbolo de força que nos mostra que com gentileza e garra podemos realizar grandes feitos e inspirar os outros”, afirmou Matthews ao Deadline.

Ainda não há informações sobre elenco ou previsão de estreia, mas a produção promete expandir o universo de Oz, trazendo elementos musicais e temáticos que dialogam com a realidade dos jovens adultos.

Enquanto isso, o musical Wicked, adaptado para o cinema por Jon M. Chu e estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, continua disponível no streaming, com Wicked: Parte 2 previsto para 20 de novembro no Brasil.

