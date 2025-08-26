Doce Argumento: comédia romântica adolescente com crítica à pressão acadêmica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Doce Argumento (2018), disponível na Netflix, é uma comédia romântica adolescente que aborda temas como rivalidade, amizade e a pressão para alcançar o sucesso acadêmico. Dirigido por Ben Shelton, o filme segue Lona Skinner (Sami Gayle) e Bennett Russell (Jacob Latimore), dois estudantes brilhantes do ensino médio que competem ferozmente pelo primeiro lugar no clube de debate da escola. Apesar de suas diferenças, ambos compartilham o objetivo de ingressar nas melhores universidades dos Estados Unidos.

A trama se desenrola quando Lona e Bennett são forçados a trabalhar juntos para representar a escola no campeonato estadual de debate. Inicialmente relutantes, eles começam a perceber que têm mais em comum do que imaginavam. O filme explora como a colaboração pode superar a rivalidade e como os jovens lidam com as expectativas impostas pela sociedade e pela família.

Com atuações sólidas de Gayle e Latimore, Doce Argumento oferece uma visão crítica sobre os desafios enfrentados pelos adolescentes na busca por aprovação acadêmica. Embora siga uma fórmula conhecida de comédia romântica, o filme se destaca por sua abordagem honesta e realista dos dilemas juvenis.

Disponível na Netflix, Doce Argumento é uma opção recomendada para quem busca uma história envolvente que mistura humor, romance e reflexão sobre as pressões da vida escolar.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br