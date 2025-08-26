fechar
Após polêmicas, Globo negocia contrato de prazo longo com Bella Campos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/08/2025 às 13:35
Mesmo com todas as polêmicas nos bastidores de Vale Tudo, além de críticas intensas nas redes sociais, a Globo está disposta a renovar o contrato de Bella Campos, a Maria de Fátima da trama, por prazo longo. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

A emissora entendeu que não funcionou perder suas estrelas para grandes plataformas de streaming e ter rostos desconhecidos do grande público em suas novelas. Então, o movimento de resgatar e manter os artistas voltou a ser implementado.

Renato Góes, o Ivan da trama, já renovou o contrato com a emissora e comemorou nas redes sociais. Paolla Oliveira, a Heleninha Roitman, também será chamada para renovar o contrato. Outros talentos de Vale Tudo também devem ter seus contratos estendidos.

Bella Campos, atualmente, é uma das atrizes mais populares e polêmicas da Globo. Ela já chamava a atenção no remake de Pantanal (2022), na novela Vai na Fé (2023) e agora no remake de Vale Tudo.

