Thriller psicológico da Netflix acompanha casal em casa isolada

Disponível na Netflix, o filme Vozes e Vultos (2021) mistura elementos de terror e drama psicológico, explorando os limites entre o sobrenatural e as complexidades de um relacionamento disfuncional.

Dirigido por Shari Springer Berman e Robert Pulcini, a trama é baseada no romance All Things Cease to Appear, de Elizabeth Brundage, e acompanha Catherine Clare (Amanda Seyfried) e seu marido George (James Norton), que se mudam de Manhattan para o interior do estado de Nova York. Ao se estabelecerem em uma casa antiga, Catherine começa a perceber presenças estranhas e a questionar a natureza de seu casamento.

O filme se distingue por sua abordagem sutil do terror, preferindo construir uma atmosfera de tensão psicológica em vez de recorrer a sustos tradicionais. A direção cuidadosa e as atuações convincentes contribuem para uma narrativa que, embora envolvente, apresenta um desfecho que divide opiniões.

Alguns críticos elogiam a profundidade emocional da história, enquanto outros consideram o final abrupto e desconcertante. Vozes e Vultos é uma opção para aqueles que apreciam filmes que desafiam as convenções do gênero de terror.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br