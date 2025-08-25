Silvia Abravanel se mostra a favor do apego do SBT por atrações infantis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Silvia Abravanel, apresentadora do Sábado Animado, que completou 30 anos no ar, é a favor da emissora continuar investindo em programas infantis, mesmo que os tempos sejam outros.

“Hoje em dia, com a entrada da internet e de outros canais para as crianças se divertirem, elas esqueceram um pouco da televisão. Então, a gente continuar com o programa infantil, para trazer essa parte lúdica da história da criança, essa parte educativa, é muito importante”, reforçou em entrevista ao site F5.

“A gente consegue fazer com que a criança viva o momento ‘criança’ dela e não se adultize. Criança não pode se adultizar”, acrescentou.

A apresentadora, em tom de brincadeira, comentou que espera que o SBT continue sendo a única emissora a investir em programas infantis. “Eu espero que fique só no SBT, porque daí a gente sempre vai ter a nossa audiência, nosso público, a gente acaba não dividindo com ninguém. Estou sendo até um pouco egoísta (risos). Mas falando sério, acho que todas as emissoras tinham que resgatar isso e trazer, pelo menos em desenhos, ou de alguma outra maneira, alguma programação infantil para continuar fazendo com que a criança seja criança”, disse.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br