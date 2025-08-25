Esperta, CazéTV passa na frente da Globo e Disney e compra Copa Davis com João Fonseca
De olho no boom da carreira de João Fonseca, tenista, a CazéTV conseguiu comprar os direitos de transmissão da Copa Davis. O contrato é válido por dois anos, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
É a primeira vez que o canal do YouTube liderado por Casimiro Miguel vai apostar nessa modalidade. Disney e Globo até tentaram comprar os direitos, mas não conseguiram. O anúncio aconteceu no último domingo (24), com um vídeo do tenista comunicando a novidade ao grande público.
Para os amantes de tênis, o dia 13 de setembro será especial, afinal é todo dedicado à Copa Davis. Com transmissões garantidas de Espanha x Dinamarca, no horário da manhã, e Brasil x Grécia, pela tarde. Os astros João Fonseca e Carlos Alcaraz são presenças garantidas.
Apesar disso, a Globo, em breve, prepara um contra-ataque para a CazéTV: o seu novo canal do YouTube, GE TV. A emissora está lutando para transmitir eventos relevantes na plataforma, como a Libertadores.
