fechar
Observatório da Tv | Notícia

Esperta, CazéTV passa na frente da Globo e Disney e compra Copa Davis com João Fonseca

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 12:07
Esperta, CazéTV passa na frente da Globo e Disney e compra Copa Davis com João Fonseca
Esperta, CazéTV passa na frente da Globo e Disney e compra Copa Davis com João Fonseca - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

De olho no boom da carreira de João Fonseca, tenista, a CazéTV conseguiu comprar os direitos de transmissão da Copa Davis. O contrato é válido por dois anos, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

É a primeira vez que o canal do YouTube liderado por Casimiro Miguel vai apostar nessa modalidade. Disney e Globo até tentaram comprar os direitos, mas não conseguiram. O anúncio aconteceu no último domingo (24), com um vídeo do tenista comunicando a novidade ao grande público.

Para os amantes de tênis, o dia 13 de setembro será especial, afinal é todo dedicado à Copa Davis. Com transmissões garantidas de Espanha x Dinamarca, no horário da manhã, e Brasil x Grécia, pela tarde. Os astros João Fonseca e Carlos Alcaraz são presenças garantidas.

Apesar disso, a Globo, em breve, prepara um contra-ataque para a CazéTV: o seu novo canal do YouTube, GE TV. A emissora está lutando para transmitir eventos relevantes na plataforma, como a Libertadores.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Flávio Ricco: Cazé e GR revivem disputa que a TV aberta deixou no passado
TV

Flávio Ricco: Cazé e GR revivem disputa que a TV aberta deixou no passado
Finalmente! Globo dá chance de Bruno Luperi escrever novela inédita no horário nobre
Benedito Ruy Barbosa

Finalmente! Globo dá chance de Bruno Luperi escrever novela inédita no horário nobre

Compartilhe

Tags