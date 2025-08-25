Flávio Ricco: Cazé e GR revivem disputa que a TV aberta deixou no passado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cazé versus GE tem tudo para levar o público a algo que se perdeu no tempo ou quando, em diferentes momentos, SBT, Record e Band tentavam competir

A disputa esportiva, que há muito tempo deixou de existir na TV aberta, diante da simples aceitação da concorrência à supremacia da TV Globo, pode estar batendo às portas do YouTube.

Cazé versus GE ou GE versus Cazé tem tudo para levar o público a algo que se perdeu no tempo ou quando, em diferentes momentos, SBT, Record e Band pelo menos tentavam competir ou ao menos se colocar em condições de igualdade

Uma concorrência que, lamentavelmente, ficou no passado e lembrança, mas que agora se mostra em vias de ser reativada por um outro meio e através de contendores até bem pouco tempo desconhecidos. O mercado está mexido com essa movimentação.

A Cazé, de um lado, com uma ascensão surpreendente e o atrevimento como característica, sempre saindo em busca dos principais direitos. E, do outro, o GE, em vias de lançamento, também chegando com várias propriedades e a promessa de um trabalho diferenciado, capaz de se colocar em reais condições de disputa.

Estamos aí, portanto, diante de um embate que é muito saudável e capaz de proporcionar efeitos dos mais positivos. Ou fazer voltar a muito daquilo que a TV aberta deixou de lado, mas que está em vias de ser reativado em novo campo e em circunstâncias completamente outras.

Jorge Iggor está no GE - Divulgação

Pedindo passagem

Importante salientar que a ESPN, da Disney, já há algum tempo também se inseriu nesse universo digital, mas sem tanto barulho.

Só agora com as contratações de André Hernan e Bruno Andrade, foi o passo inicial. Tudo ainda em fase de ajustes, mas para muito breve serão anunciadas outras novidades.

André Hernan - Divulgação

Outra questão

Em relação ao investimento da Globo no GE TV, há o desejo de contratar influenciadores digitais para oferecer mais descontração às transmissões.

Esses, claro, com a liberdade de fazer propagandas e coisas do tipo. Resta sabe como ficarão os jornalistas? Se também sim?

Diante disso

Mais que o jornalismo e a própria dramaturgia, o mercado esportivo é o mais agitado e valorizado do momento atual.

E, isto, no geral, em todas as mídias.

Aos trabalhos

Sempre nos holofotes, olho do furacão, Virgínia Fonseca encara mais uma semana de gravações do “Sabadou” no SBT.

Jornada tripla: hoje, amanhã e quarta.

Turma da escola

O canal Comedy Central marcou para 18 de setembro, às 21h30, o lançamento do “Turma da Escola”.

Apresentado por Diogo Almeida, a cada episódio terá um comediante diferente para descobrir como todos eram na época da escola.

Palco

Os novos modelos de contrato oferecidos pela Globo, em especial, por obra certa, não têm beneficiado apenas o streaming, mas também o teatro brasileiro.

Não à toa, em cartaz ou em vias de estrear, nomes como Cláudia Abreu, Christiane Torloni, Vera Fischer, Du Moscovis, Andréa Beltrão, Carmo Dalla Vecchia, entre outros.

Vai mudar

Ainda não chamaram a “Granero”, mas está bem próxima a mudança da Transamérica, das atuais instalações no Alto da Lapa, para a avenida Paulista.

Tudo já decidido, restando se completar apenas as providências que são necessárias.

Tem mais uma

Ainda sobre a saída de João Camargo da CNN Brasil, ele que é dono da Transamérica, entre outras, acredita-se que estava para acontecer, mas de forma meio abrupta.

Alguma divergência ou outra coisa qualquer acabou apressando.

Vale recordar

Esta santa coluna, em julho passado, portanto menos de um mês, falou de um possível desentendimento entre Rubens Menin e João Camargo, desmentido na ocasião.

Não se imaginava um rompimento para tão breve.

Preparem os corações

Mudanças também devem ser anunciadas nesses próximos dias, em cargos diretivos do SBT e da Band.

A briga pelo terceiro lugar de audiência está em jogo. Um querendo subir e o outro lutando para não cair.

Dani Bay - Divulgação

Bate – Rebate

Se nada mudar, o “No Alvo” terá nesta segunda-feira o ex-governador João Dória...

... Dória que abandonou as gravações deste programa do SBT.

Julia Zimmer, Melissa Abdo e Bruna Negendank fecharam para a série “A Vida de Jó”, em gravação na Record.

Lucinha Lins, atriz e cantora, vem aí com o musical em cima da vida e carreira de Fafá de Belém...

... E, para o mês de janeiro, presença na novela “Dona Beja”, pelo HBO Max, no papel de Miss Callen.

Patrícia Poeta comanda o “Encontro”, direto de Barretos, nesta segunda-feira...

... Na terça, a apresentadora já retorna aos estúdios de São Paulo.

Não é por nada SBT, mas “Porta dos Desesperados”?...

... Isso é meio que rasgar dinheiro. Pode-se imaginar as dificuldades do pessoal do comercial diante de tais decisões...

... Desse jeito, nunca vai adiantar trocar o diretor do departamento.

C´est fini

Ao estilo “Gladiador”, “O Senhor e a Serva”, em gravação na Record, também contará com um Apresentador, o ator Ricardo Lyra Junior, para anunciar as batalhas do anfiteatro.

Na mesma série e nesse cenário de violência, quem vai se destacar é Priscus, vivido por Carlo Porto. O lutador também terá um envolvimento amoroso com uma “sedutora figura”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!