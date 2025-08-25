Acerte ou Caia! faz a alegria da Record e tem ibope absurdo
O game Acerte ou Caia!, comandado por Tom Cavalcante, é o grande acerto da Record em termos de audiência. A atração completa nesta segunda-feira (25) um ano no ar.
De acordo com dados do Kantar Ibope, compartilhados pelo site F5, a atração do apresentador aos domingos consegue atingir cerca de 10,5 milhões de pessoas. O programa deixou a emissora dos Bispos mais competitiva no horário, antes considerado problemático. Afinal, neste ano, o game emplacou 47% a mais em sua audiência, se comparado ao ano passado.
Na Grande São Paulo, o mercado mais relevante em medição de audiência, o programa consegue emplacar seis pontos, mas chega a picos de 10, algo que antes não acontecia. Além desses dados, segundo o Kantar, foram 44% a mais de participação de televisores ligados na Record e 55% a mais de horas assistidas que o programa conquistou.
A Record já confirmou que o Acete ou Caia! está garantido na grade da emissora em 2026. A emissora chegou até a cogitar resgatar o Show do Tom, mas abortou a ideia.
