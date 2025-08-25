Ação e terror se misturam em thriller tailandês na Netflix
O filme Com Unhas e Dentes é um thriller tailandês que combina ação intensa e terror zumbi, disponível na Netflix. Dirigido por Kulp Kaljareuk, a produção acompanha Singh (Mark Prin Suparat), um ex-lutador de muay thai, enquanto luta para proteger sua namorada, Rin (Nuttanicha Dungwattanawanich), em meio a um surto zumbi. A trama também conta com Johnny Anfone e Vayla Wanvayla Boonnithipaisit no elenco.
A narrativa se destaca pelo ritmo acelerado e pela coreografia das cenas de combate, que mesclam técnicas de muay thai com a sobrevivência contra mortos-vivos. Mais do que apenas ação, o filme explora dilemas emocionais e morais, mostrando como os personagens lidam com o medo e a necessidade de proteger quem amam.
A direção de Kaljareuk imprime tensão contínua, utilizando ambientes claustrofóbicos para intensificar o suspense. O uso do terror como elemento narrativo cria uma experiência visceral, enquanto a cultura tailandesa das artes marciais dá autenticidade às sequências de luta.
Com classificação indicativa de 16 anos, Com Unhas e Dentes se destaca como um filme que une adrenalina, drama e terror, proporcionando ao público uma experiência cinematográfica única, que equilibra ação frenética e construção de personagens.
