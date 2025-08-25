Ação e terror se misturam em thriller tailandês na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme Com Unhas e Dentes é um thriller tailandês que combina ação intensa e terror zumbi, disponível na Netflix. Dirigido por Kulp Kaljareuk, a produção acompanha Singh (Mark Prin Suparat), um ex-lutador de muay thai, enquanto luta para proteger sua namorada, Rin (Nuttanicha Dungwattanawanich), em meio a um surto zumbi. A trama também conta com Johnny Anfone e Vayla Wanvayla Boonnithipaisit no elenco.

A narrativa se destaca pelo ritmo acelerado e pela coreografia das cenas de combate, que mesclam técnicas de muay thai com a sobrevivência contra mortos-vivos. Mais do que apenas ação, o filme explora dilemas emocionais e morais, mostrando como os personagens lidam com o medo e a necessidade de proteger quem amam.

A direção de Kaljareuk imprime tensão contínua, utilizando ambientes claustrofóbicos para intensificar o suspense. O uso do terror como elemento narrativo cria uma experiência visceral, enquanto a cultura tailandesa das artes marciais dá autenticidade às sequências de luta.

Com classificação indicativa de 16 anos, Com Unhas e Dentes se destaca como um filme que une adrenalina, drama e terror, proporcionando ao público uma experiência cinematográfica única, que equilibra ação frenética e construção de personagens.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br