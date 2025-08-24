Suspense psicológico dinamarquês explora limites do amor e da vingança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Um Marido Fiel, disponível na Netflix, é um suspense psicológico dinamarquês que aborda a linha tênue entre amor e ódio. A trama acompanha Christian (Dar Salim) e Leonora (Sonja Richter), um casal aparentemente perfeito com um filho saudável.

No entanto, durante uma festa, Leonora descobre que o marido está tendo um caso com a arquiteta Xenia (Sus Wilkins) e teme ser trocada por uma mulher mais jovem. Determinada a não se tornar uma mulher abandonada, Leonora toma medidas extremas para manter o controle sobre sua vida e seu casamento.

Dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg, o filme é uma adaptação do livro “Kærlighed for voksne” dos autores dinamarqueses Anders Rønnow Klarlund e Jacob Weinreich, que escrevem sob o pseudônimo Anna Ekberg.

A narrativa é contada por um investigador que relata à sua filha a história envolvendo traições, dissimulações, mentiras e sangue. O filme explora temas como vingança, obsessão e os limites do amor, mantendo o espectador em constante tensão até o desfecho.

