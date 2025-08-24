fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/08/2025 às 8:33
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (25), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Yesterday – A Trilha do Sucesso.

Ficha Técnica:

Yesterday – A Trilha do Sucesso
Título Original: Yesterday
País de Origem: Britânica
Ano de Produção: 2019
Diretor: Danny Boyle
Elenco: Lily James, Kate Mckinnon, Ed Sheeran, Himesh Patel, Alexander Arnold
Classe: Comédia

Sinopse:

Após sofrer um acidente, Jack percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando ídolo mundial.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags