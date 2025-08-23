fechar
Observatório da Tv | Notícia

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/08/2025 às 8:01
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (24), às 12h35, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme A Lenda de Tarzan.

Ficha Técnica:

A Lenda de Tarzan
Título Original: The Legend Of Tarzan
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2016
Diretor: David Yates
Elenco: Samuel L. Jackson; Margot Robbie; Alexander Skarsgard; Christoph Waltz
Classe: Aventura

Sinopse:

Na década de 30, Tarzan vive em Londres com Jane e é chamado para retornar à selva onde viveu para servir como emissário do parlamento britânico.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
Cinema em Casa

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)

Compartilhe

Tags